Ucraina: dichiarazione congiunta Meloni-Zelensky, futuro Kiev è in famiglia europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Repubblica Italiana continua a sostenere con forza la capacità di difesa dell'Ucraina. L'Ucraina ha il diritto di scegliere i propri accordi di sicurezza. L'Italia sostiene pienamente la Commissione Nato-Ucraina come sede per incrementare ed espandere ulteriormente la cooperazione in corso per contribuire a realizzare il percorso dell'Ucraina verso la famiglia euro-atlantica, coerentemente con la Dichiarazione di Bucarest. Al prossimo Vertice Nato di Vilnius saremo lieti di affrontare tutti questi temi”, conclude la dichiarazione congiunta. (Rin)