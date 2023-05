Ucraina: Zelensky arrivato arrivato in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è in Germania, dove oggi sosterà la seconda tappa della missione europea, dopo quella compiuta sabato a Roma. "Già a Berlino. Armi. Difesa aerea. Ricostruzione. Unione Europea. Nato. Sicurezza", ha scritto il presidente ucraino in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Si tratta della prima visita di Zelensky a Berlino da quando la Russia ha attaccato l'Ucraina. Per motivi di sicurezza,"riassume il quotidiano tedesco "Die Welt", il programma preciso del leader ucraino non è stato diffuso. (Res)