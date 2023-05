Business news: Giappone, Rakuten perde 564 milioni di dollari nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante giapponese dell'e-commerce e della finanza digitale Rakuten Group ha reso noto di aver chiuso il primo trimestre 2023 con una perdita operativa di 76,2 miliardi di yen (564,24 milioni di dollari), a causa degli oneri generati dalla sua attività di provider di servizi di telefonia mobile. Proprio questo segmento delle attività del gruppo ha generato una perdita trimestrale di 102,7 miliardi di yen. Il fondatore e amministratore delegato di Rakuten, Hiroshi Mikitani, ambiva a fare di Rakuten il quarto operatore di telefonia mobile del Giappone, e a creare una rete nazionale a basso costo basata su software cloud e hardware standardizzato. Tale visione non si è però concretizzata, e la compagnia ha però dovuto sostenere enormi spese per tentare di posizionarsi in un mercato dominato da attori affermati noti per l'alta qualità dei loro servizi di rete. Rakuten ha annunciato la vendita della sua quota nella sua catena di supermercati Seiyu alla società di private equity statunitense Kkr & Co, appena tre anni dopo aver rilevato tale quota da Walmart. (Git)