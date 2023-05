Business news: restrizioni esportazioni Usa, Oppo chiude filiale progettazione microchip Zeku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di smartphone cinese Oppo ha improvvisamente chiuso la sua filiale specializzata nella progettazione di microchip, Zeku, citando le "incertezze emerse nell'economia globale e nel settore". La notizia, riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", è stata accolta con stupore dai dipendenti della filiale, che hanno ricevuto meno di un giorno di preavviso. Solo due settimane fa, la società pubblicava annunci di lavoro per decine di posizioni, tra cui ingegneri e programmatori. La chiusura s'inserisce in un contesto complicato per le aziende di progettazione di microchip nella prima potenza asiatica, colpite dalle restrizioni statunitensi alle importazioni di macchine e apparecchiature per il loro sviluppo. Washington ha adottato restrizioni alla tecnologia necessaria alla produzione di microchip in Cina lo scorso ottobre, incassando il sostegno dei Paesi Bassi e del Giappone nei mesi successivi. (Cip)