Montenegro: Indice libertà di stampa, Podgorica al 39mo posto su 180 nel 2023

- Il Montenegro ha compiuto progressi significativi per quanto riguarda la libertà dei media, passando nel 2023 dal 63mo al 39mo posto su 180 Paesi nell'Indice della libertà di stampa (World Press Freedom Index). Lo riporta lo stesso rapporto, pubblicato oggi, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, secondo quanto reso noto dalla stampa locale. Tra i Paesi della regione, solo la Macedonia del Nord si è classificata meglio (38mo posto). Seguono Croazia (42), Slovenia (50), Kosovo (56) e Bosnia Erzegovina (64), mentre tra gli ultimi classificati ci sono Serbia (91) e Albania (96). Secondo quanto emerge dall’Indice della libertà di stampa, la pressione da parte del governo del Montenegro e gli attacchi ai giornalisti sono in qualche modo diminuiti dopo la perdita del potere del Partito democratico dei socialisti (Dps) nel 2020. Tuttavia, come sottolinea il rapporto, si teme che i proprietari stranieri di alcuni media influenzino la politica editoriale per "servire gli interessi di altri governi o dei loro politici locali favoriti". L’analisi evidenzia che la Costituzione e le leggi montenegrine garantiscono la libertà di parola e di espressione, ma che la libertà dei media è ancora minacciata dalle interferenze politiche e dagli attacchi impuniti ai giornalisti.(Seb)