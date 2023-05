Kosovo: ministro Krasniqi licenzia squadra preposta allo statuto per l’Associazione di comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Amministrazioni locali, Elbert Krasniqi, ha licenziato il gruppo di esperti preposto alla stesura dello statuto dell'Associazione di comuni a maggioranza serba. In un messaggio pubblicato su Facebook è stato lo stesso ministro a darne la notizia. Quella squadra, ha dichiarato Krasniqi, “dopo la presentazione di ieri della bozza di statuto” da oggi è sollevata da ogni incarico. "Dopo la presentazione di ieri a Bruxelles del progetto di statuto dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba, secondo le competenze conferite al Management team dall'Accordo di Bruxelles del 2013 e del 2015, questo team è ora senza status. Quindi, oggi, 3 maggio 2023, ho deciso di sollevare dall'incarico i membri di questo gruppo dirigente, composto da Danijela Vujicic, Jelena Bolovic, Igor Kalamar e Dejan Radojkovic", ha dichiarato Krasniqi. Nella giornata di ieri la presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, poco prima dell’avvio della tappa di dialogo Belgrado-Pristina tenuta a Bruxelles è intervenuta manifestando pubblicamente il proprio disappunto perché a suo avviso la squadra di esperti sarebbe “guidata e controllata” dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Osmani ha poi chiesto che il Kosovo “abbia una propria bozza” da presentare nell’ambito del processo di dialogo. "Il cosiddetto Management team presenterà una bozza. Le mie aspettative come presidente sono che la Repubblica del Kosovo abbia una propria bozza, perché non possiamo permettere che il testo di un cosiddetto Management team, che in realtà è un testo di Vucic, diventi la base dei negoziati”, ha detto Osmani intervenendo così a distanza direttamente sui lavori della tappa di dialogo. (segue) (Alt)