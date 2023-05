Kosovo-Serbia: Escobar, attuazione accordo Ocrida inizi con Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuazione dell’accordo di Ocrida per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia dovrebbe iniziare con l’Associazione dei comuni a maggioranza serba. Lo ha detto ieri l’inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, durante una conferenza stampa online, come riferito dai media kosovari e serbi. “L’Ue e gli Usa sono concentrati per far diventare realtà l’accordo di Ocrida. La sua attuazione deve iniziare con la formazione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo”, ha affermato l’inviato speciale statunitense. “La normalizzazione dei rapporti si deve concentrare sui diritti delle minoranze, in particolare su quelli dei serbi. Ci aspettiamo di fare passi avanti”, ha aggiunto Escobar, precisando di aspettarsi un incontro nelle prossime settimane tra i rispettivi capi negoziatori, Besnik Bislimi e Petar Pertkovic. “È importante che entrambe le parti affrontino seriamente il processo per l’Associazione dei comuni serbi e si muovano rapidamente per concluderlo”, ha sottolineato l’inviato speciale degli Usa per i Balcani occidentali. Secondo Escobar, durante l’incontro che si è tenuto pochi giorni fa a Bruxelles “sono stati compiuti pochi progressi” e il Kosovo e la Serbia devono quindi presentare una proposta “accettabile”.(Res)