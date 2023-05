Kosovo-Serbia: Ue, licenziamento esperti su Associazione comuni viola spirito dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il licenziamento del gruppo di esperti preposto alla stesura dello statuto dell'Associazione di comuni a maggioranza serba è una violazione dell'accordo e dello spirito del dialogo fra Pristina e Belgrado. A dirlo il portavoce del Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. Il team di gestione, che ha partecipato alla riunione di alto livello svoltasi a Bruxelles martedì per la presentazione della bozza di statuto sull'Associazione dei comuni a maggioranza serba", ha detto Stano. "Gli esperti non hanno fatto parte né della delegazione serba, né di quella kosovara. I membri del gruppo di gestione sono stati proposti dalla Serbia e nominati ufficialmente dal Kosovo", ha aggiunto il portavoce. "Gli accordi di dialogo stabiliscono chiaramente che il team di gestione deve rimanere in carica fino all'adozione dello statuto dell'Associazione di comuni a maggioranza serba", ha poi proseguito. "Martedì il gruppo di gestione ha proposto e presentato la prima bozza. Ciò significa che abbiamo dato il via al processo, ma anche che il processo non è finito. Pertanto, la decisione di sciogliere il gruppo di gestione viola la lettera e lo spirito dell'accordo di dialogo. Qualsiasi decisione riguardante il gruppo di gestione deve essere concordata nell'ambito del quadro del dialogo fra Pristina e Belgrado facilitato dall'Ue", ha concluso Stano. (Beb)