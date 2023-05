Cina: ministero Esteri, Nato rifletta sui suoi "atti criminali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Usa sarebbero venuti a conoscenza della presenza dei rottami grazie al segnale radio di una delle componenti del velivolo abbattuto, e avrebbero deciso di bombardare l'ambasciata per evitare che la Cina si impadronisse di tecnologie per la realizzazione di velivoli stealth. Ai tempi della Guerra del Kosovo l'F-117, sviluppato da Lockheed a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, non rappresentava più l'apice della tecnologia aerospaziale, ma gli Stati Uniti erano allora i soli operatori di aerei da combattimento "invisibili ai radar" al mondo. Stando alle ricostruzioni, però, il bombardamento Usa fu inutile: una delle cinque bombe sganciate sull'ambasciata cinese raggiunse il seminterrato dell'edificio, ma non esplose, lasciando intatti i rottami del velivolo. Non è chiaro sei i resti dell'F-177 abbiano giocato un ruolo nella rapida evoluzione dell'industria aerospaziale cinese nei vent'anni seguiti all'incidente. (Cip)