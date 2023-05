Balcani: inviato Ue Lajcak, dobbiamo dare meno lezioni e parlare di più con la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve dare meno lezioni e parlare di più con la regione dei Balcani, in qualità di partner. Lo ha detto il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, in un'intervista all'agenzia di stampa croata "Hina". Secondo Lajcak, nei Paesi dell'Europa sud-orientale il sostegno all'adesione comunitaria sta diminuendo perché i cittadini ritengono che l’Ue non li vuole. "La mia personale opinione è che l'Europa abbia dovuto digerire il grande allargamento del 2004 e del 2007, cosa che ha portato molti effetti positivi ma anche problematiche, soprattutto perché è più difficile prendere ora decisioni all'unanimità con 27 Paesi, rispetto a quando erano 15". Lajcak ha osservato che lo scetticismo nei confronti di un ulteriore allargamento è dovuto anche al fatto che "alcuni Paesi hanno deviato dalle norme e dai valori europei". "Oggettivamente parlando, l'Europa ha affrontato molteplici crisi che non erano né pianificate né previste, come la crisi finanziaria, la migrazione e la Brexit. Tutto ciò ha fatto crollare l'allargamento nell'elenco delle priorità”, ha spiegato il rappresentante speciale europeo. Lajcak ha evidenziato che i Paesi dei Balcani occidentali, a differenza di quelli dell'Europa centrale, "hanno ancora questioni irrisolte del passato". Il rappresentante europeo ha affermato che la Bosnia Erzegovina è una "questione complessa", mentre il Montenegro è il "Paese leader nel processo di integrazione ed è il più avanzato nei negoziati con l'Ue". (Seb)