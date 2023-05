Serbia: presidente Vucic con amministratrice Usaid, focus su rafforzamento relazioni globali con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato oggi a Belgrado l'amministratrice dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, in visita nel Paese, a cui ha espresso la determinazione della Serbia a rafforzare le relazioni globali con gli Stati Uniti. Lo riporta una nota dello stesso ufficio del presidente, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Vucic nell'incontro ha espresso la sua gratitudine per l'assistenza che Usaid ha fornito alla Serbia attraverso i suoi programmi nei settori del rafforzamento della competitività dell'economia, del miglior funzionamento della pubblica amministrazione, nonché attraverso i progetti in corso che a livello municipale si occupano della miglioramento dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e tutela dell'ambiente. Il capo dello Stato serbo ha quindi ribadito l'impegno di Belgrado a continuare il dialogo con Pristina sulla proposta europea di normalizzazione delle relazioni e ha sottolineato che la Serbia è il motore dell'integrazione regionale e dello sviluppo nella regione e "un partner affidabile per tutti i progetti di capitale". "La Serbia coltiva un rapporto di partnership con gli investitori, che qui hanno un ambiente commerciale eccellente e sicuro", ha affermato Vucic. Il presidente serbo ha aggiunto che il Paese è interessato alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ad ulteriori investimenti nelle infrastrutture energetiche, "ma anche al lancio di nuovi progetti con l'obiettivo di un progresso economico completo e uniforme" e che Usaid "è un partner desiderabile" per la cooperazione su progetti economici con gli Stati Uniti i quali attireranno nuovi investimenti nel Paese balcanico. (Seb)