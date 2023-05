Serbia-Kosovo: Parlamento europeo esorta Belgrado e Pristina a impegnarsi nel dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel lodare i risultati ottenuti dal Kosovo nelle riforme legate all'Ue, come la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, gli eurodeputati sottolineano che il ritmo del processo di adesione dipenderà dai progressi compiuti in materia di Stato di diritto, diritti fondamentali e miglioramento dell'ordinamento giuridico del Paese. Infine, nel testo approvato, i deputati si rammaricano del fatto che le iniziative per coinvolgere la comunità serba nelle strutture politiche, sociali ed economiche del Kosovo, rimangano ad oggi molto limitate. Per questo, chiedono al governo di Pristina e ai rappresentanti della popolazione serba del Kosovo di superare le divisioni intercomunitarie. Il rapporto sul Kosovo è stato adottato con 452 voti favorevoli, 87 contrari e 76 astensioni. (Beb)