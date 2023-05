Russia: Zelensky, fede in Putin diminuisce ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fede nel presidente, Vladimir Putin, all’interno della Federazione russa “diminuisce ogni giorno di più”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “La gente non si fede più di lui (Putin), il mondo degli affari non si fida più di lui. Non è una situazione comoda”, ha detto Zelensky. “Aveva prossimo di vincere in due mesi. La vittoria non si vede e tutto questo da fastidio”, ha aggiunto, spiegando che Putin vorrebbe “un ritorno dell’Unione Sovietica”, dove “la gente diventa sempre più povera” e può essere motivata “solo con la guerra”. Ma oggi, ha detto Zelensky, “l’Unione Sovietica non c’è più, la gente ha già vissuto tutto questo e la società non è più così chiusa: ogni giorno l’umore in Russia peggiore sempre di più”. (Res)