Ucraina: Zelensky, la Cina non fornirà armi alla Russia

- L’Ucraina conta sul fatto che la Cina non fornisca armi alla Russia non sostenga la guerra di Mosca contro Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”, rispondendo a una domanda sull’arrivo del rappresentante speciale della Cina per gli affari eurasiatici, Li Hui, il prossimo 15 maggio a Kiev. “Ho parlato con il leader della Cina (Xi Jinping). Abbiamo discusso alcune questioni molto importanti. Contiamo che la Cina non diventi un fornitore di armi della Russia e non sostenga la guerra all’Ucraina con le sue tecnologie”, ha detto Zelensky. (Res)