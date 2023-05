Business news: Philippine Airlines sceglie l'A350-1000 per futura flotta lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philippine Airlines (Pal) ha firmato un Memorandum of Understanding (Mou) con Airbus per l'acquisto di nove A350-1000. Nell'ambito del progetto Ultra Long Haul Fleet del vettore filippino, l'A350-1000 sarà utilizzato per i servizi non-stop da Manila verso il Nord America, costa orientale degli Stati Uniti e Canada inclusi. I nuovi aeromobili si uniranno ai due A350-900 già in servizio presso il vettore e attualmente operativi verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l'A350-900, gli A350-1000 di Pal saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Classe Business, Premium Economy ed Economy. L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo che ha stabilito nuovi standard per i viaggi intercontinentali. Offre la maggiore autonomia rispetto a qualsiasi aeromobile commerciale in produzione ed è in grado di volare per 8.700 miglia nautiche (16.100 chilometri), senza scalo. A fine aprile 2023, la famiglia A350 aveva ottenuto 928 ordini fermi da parte di 54 clienti in tutto il mondo, facendo dell'A350 uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre. Sono circa 530 gli aeromobili attualmente presenti nelle flotte di 40 compagnie aeree, operanti principalmente su rotte a lungo raggio. Philippine Airlines è un vettore di rete che offre servizi completi e opera diversi tipi di aeromobili Airbus. Oltre all'A350, per le rotte intercontinentali a lungo raggio, Pal opera l'A330-300 sui servizi per il Medio Oriente, l'Australia e vari punti dell'Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di A320 e A321 a corridoio singolo sul suo vasto network nazionale e regionale, a partire dagli hub di Manila e Cebu. (Com)