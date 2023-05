Business news: Cina, continueremo intesa con Usa su sorveglianza revisione contabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione cinese per la regolamentazione dei titoli (Csrc) ha ribadito la propensione a cooperare con gli Stati Uniti per promuovere una regolare cooperazione nell'ambito dell'accordo bilaterale di sorveglianza sulla revisione contabile, siglato nel 2022. Le osservazioni dell'ente statale cinese arrivano dopo che il Public Company Accounting Oversight Board (Pcaob), il consiglio di sorveglianza sulla contabilità delle società ad azionariato diffuso degli Stati Uniti, ha affermato di avere riscontrato "carenze inaccettabili" nei registri delle società cinesi quotate negli Usa, consultati per la prima volta lo scorso anno dopo oltre un decennio di trattative con il governo di Pechino. "Le mancanze riscontrate dai regolatori statunitensi durante il loro primo ciclo di supervisione della revisione contabile sono comuni, e la Cina intende continuare a collaborare con Washington", afferma una nota della Csrc, secondo cui le osservazioni dei regolatori statunitensi contribuiranno a migliorare la qualità delle compagnie di audit cinesi. (Cip)