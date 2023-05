Kosovo-Serbia: Borrell, preoccupato per recenti tensioni, confronto fra le parti per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso la preoccupazione per le tensioni nel Nord del Kosovo. Nel corso della riunione di alto livello del dialogo fra Pristina e Belgrado, che si è svolta Bruxelles, "abbiamo discusso dei problemi attuali e della situazione sul campo. Esprimo ancora una volta la nostra grave preoccupazione per la situazione nel nord del Kosovo dopo le recenti elezioni, che hanno registrato un'affluenza molto bassa e che non offrono una soluzione politica a lungo termine", ha detto Borrell. "Al contrario, hanno il potenziale per portare a un'escalation e per minare l'attuazione dell'accordo raggiunto a Ocrida, e non è quello che vogliamo che accada. Spero che nessuno voglia che questo accada, ma il rischio è grande", ha aggiunto l'Alto rappresentante Ue. "Per questo, ho esortato entrambe le parti a trovare una soluzione che consenta ai serbi del Kosovo di tornare rapidamente alle istituzioni che hanno lasciato nel novembre dello scorso anno", ha proseguito. (segue) (Beb)