Kosovo-Serbia: Borrell, preoccupato per recenti tensioni, confronto fra le parti per evitare escalation (2)

- "Entrambi i leader, hanno riconosciuto la gravità della situazione sul campo, ed è chiaro che sono necessarie azioni concrete, da parte di entrambe le parti, per evitare qualsiasi rischio di escalation. Ma purtroppo oggi i leader non sono riusciti a raggiungere alcun accordo", ha poi detto Borrell. Il timore, ha spiegato l'Alto rappresentante Ue, è di trovarsi di nuovo di fronte a una situazione critica. "I colloqui devono riprendere al più presto. Ora siamo in una situazione in cui abbiamo una buona situazione, legata all'accordo di Ocrida, che fornisce un chiaro percorso di normalizzazione delle relazioni. Ma dobbiamo continuare a utilizzare questo quadro per far avanzare il processo di normalizzazione. Questo è direttamente collegato al futuro europeo della Serbia e del Kosovo. Speriamo di riuscire a evitare un'escalation che potrebbe portare a un'altra crisi e mettere a rischio l'attuazione dell'accordo", ha concluso. (Beb)