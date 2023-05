Serbia-Kosovo: Vucic, Pristina non ha accettato proposta Ue su Associazione dei comuni serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha valutato che il round di dialogo a Bruxelles "ha confermato tutti i timori di Belgrado", secondo cui Pristina "non vuole assolutamente attuare gli accordi concordati in precedenza, da quello di Bruxelles del 2013 a quelli più recenti come quello di Ocrida". Nel corso della stessa riunione Vucic e Kurti hanno raggiunto un'intesa sul dossier relativo alle persone scomparse (durante le guerre degli anni novanta). Con la dichiarazione finale i due leader si impegnano, tra l'altro, a collaborare strettamente all'identificazione dei luoghi di sepoltura e al monitoraggio degli scavi, al fine di fornire pieno accesso alle informazioni, comprese quelle contrassegnate come riservate, che aiuteranno a localizzare e identificare le persone scomparse. (Seb)