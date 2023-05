Kosovo: ministro Krasniqi licenzia squadra preposta allo statuto per l’Associazione di comuni serbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa si è conclusa ieri con il rifiuto da parte kosovara della bozza presentata dagli esperti. L’esistenza del Management team è prevista dall’Accordo di Bruxelles, il testo siglato da Belgrado e Pristina nel 2013 che doveva rappresentare la base per la normalizzazione dei rapporti fra le due parti. Nei mesi scorsi Francia e Germania hanno proposto un nuovo documento che serva da base per la normalizzazione, sperando in questo modo di accelerare un processo stagnante ormai da anni. Il documento è stato accolto favorevolmente da entrambe le parti e tra i vari punti ripropone quello che già era sancito dall’Accordo di Bruxelles, ovvero la formazione di un’Associazione di comuni nel nord del Kosovo a maggioranza serba. L’Associazione dovrebbe essere dotata di una larga autonomia e proprio questo aspetto crea i maggiori problemi, innanzitutto dal punto di vista costituzionale secondo le autorità del Kosovo. (Alt)