Speciale scuola: Croazia, a Zagabria omaggio alle vittime della sparatoria nella scuola di Belgrado

- L'iniziativa civica della capitale croata Zagabria, Zagreb te zove, ha organizzato, in piazza Cvetni trg, una commemorazione con l'accensione di candele per rendere omaggio ed esprimere solidarietà alle famiglie delle nove vittime della sparatoria avvenuta nella scuola primaria Vladislav Ribnikar di Belgrado, in Serbia. Lo ha annunciato l'emittente "Hrt". Anche a Pristina, in Kosovo, prima dell'inaugurazione del festival "Miredita, dobar dan!" si è osservato un minuto di silenzio. Di fronte al Teatro nazionale della città, i partecipanti e gli appassionati del festival hanno acceso delle candele. (Seb)