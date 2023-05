Kosovo-Italia: ministro Difesa Mehaj, cooperazione è fondamentale per mantenimento pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Kosovo, Armend Mehaj, ha sottolineato l’importanza della cooperazione con l’Italia, poiché “funzionale anche al mantenimento della pace e della stabilità” nella regione dei Balcani occidentali. Mehaj, che è stato ricevuto oggi a Roma dall’omologo Guido Crosetto, ha anche espresso la propria gratitudine nei confronti dell’Italia “per il sostegno fornito fino ad oggi”. Secondo quanto riferisce il portale d’informazione “Gazeta express”, le due parti hanno discusso in particolare della cooperazione nell’ambito della difesa e dell’addestramento dei militari. Durante il colloquio con la controparte italiana, Mehaj ha ribadito la posizione “netta” del Kosovo contraria alle politiche della Russia, e ha sottolineato che Pristina sta facendo tutto il possibile per sostenere l’Ucraina e accogliere i rifugiati. Mehaj ha infine evidenziato che l’approfondimento della collaborazione rimane “funzionale al mantenimento della pace e della stabilità complessiva regionale”. “Durante la mia visita ufficiale in Italia ho avuto un bell’incontro con il mio collega Guido Crosetto. Abbiamo discusso dell’importanza di rafforzare la cooperazione nei campi della difesa, dell’istruzione e dell’addestramento. Ho ringraziato l’Italia per il continuo sostegno”, ha poi scritto su Twitter Mehaj.(Alt)