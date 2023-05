Serbia-Kosovo: Petkovic, kosovari non hanno basi legali per licenziare il team di gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato del team di gestione, ovvero la squadra preposta alla stesura dello statuto per l’Associazione di comuni serbi in Kosovo, durerà fino alla fine del processo di formazione dell’Associazione stessa. Lo ha dichiarato il direttore dell’Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Petar Petkovic, commentando le ultime dichiarazioni del premier kosovaro Albin Kurti. Secondo Petkovic, “non vi è alcuna base legale” a disposizione di Kurti per licenziare unilateralmente e arbitrariamente la squadra. Petkovic ha così replicato a Kurti, che oggi ha ribadito che la squadra preposta alla stesura di uno statuto per l’Associazione, denominata team di gestione, ha esaurito i propri compiti. "Il team di gestione ha svolto il suo lavoro, non abbiamo più motivo di ascoltarlo, ha detto tutto quello che aveva da dire il 2 maggio a Bruxelles. Il suo lavoro è terminato e il suo licenziamento è un processo naturale e logico", ha detto Kurti confermando così il licenziamento della squadra nonostante le proteste di Bruxelles. Nei giorni scorsi il licenziamento, annunciato dalle autorità di Pristina, aveva infatti provocato la reazione dell’Ue. Il portavoce Peter Stano aveva dichiarato che una decisione del genere viola lo spirito del dialogo Belgrado-Pristina. Il team di gestione aveva presentato lo scorso due maggio, nel corso dell’ultima tappa di dialogo, una bozza per lo statuto della futura Associazione di comuni a maggioranza serba che dovrà essere costituita nel nord del Kosovo. Dopo la tappa di dialogo, Kurti aveva dichiarato che la bozza presentata va contro la Costituzione del Kosovo.(Seb)