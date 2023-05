Cina: ministero Esteri, Nato rifletta sui suoi "atti criminali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato dovrebbe riflettere sui suoi "atti criminali", abbandonare la "mentalità da Guerra fredda" e smettere di provocare contrapposizioni tra blocchi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna, ricordando il bombardamento dell'ambasciata cinese a Belgrado avvenuto il 7 maggio 1999, nell'ambito della guerra del Kosovo. "La Cina non dimenticherà mai le barbare atrocità commesse dalla Nato nel bombardamento dell'ambasciata di Pechino a Belgrado nel 1999, che uccise tre giornalisti e ferì più di 20 diplomatici cinesi", ha detto il portavoce, invitando l'Alleanza atlantica a compiere azioni concrete per promuovere la pace e la stabilità in Europa e nel resto del mondo. (segue) (Cip)