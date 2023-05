Italia-Ungheria: Crosetto riceve omologo Szalay-Bobrovniczky, discusso di difesa e industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto un “cordiale incontro” con l’omologo ungherese Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Come spiegato da Crosetto si è discusso del “costruttivo rapporto in ambito di difesa e industria” ed espresso “soddisfazione per l’impegno congiunto nella missione Kfor, in Kosovo, a favore della stabilità dei Balcani occidentali”, con un “focus sull’importanza del Mediterraneo allargato”. (Res)