Kosovo: Ue, espropri nel nord sollevano preoccupazioni

- La creazione di quattro basi di polizia del Kosovo su terreni di proprietà privata e sociale - in alcuni casi prima dell'avvio delle procedure di esproprio - solleva preoccupazioni sui diritti di proprietà nel nord del Kosovo e la materia deve essere adeguatamente affrontata dalle autorità. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio di rappresentanza dell’Unione europea a Pristina, a seguito della decisione delle autorità kosovare di espropriare alcuni terreni a Leposavic e Zubin Potok, comuni del nord a maggioranza serba. “L'Ue prende atto della decisione preliminare del governo sull'esproprio di terreni per interesse pubblico nei comuni di Leposavic/Leposaviq e Zubin Potok. Qualsiasi esproprio è per natura sensibile, motivo per cui le procedure legali prevedono passaggi come la notifica anticipata e l'informazione completa dei proprietari di immobili, il loro diritto a presentare osservazioni sull'esproprio richiesto, la possibilità di un adeguato ricorso legale e il loro adeguato risarcimento prima del processo è portato alla sua conclusione”, precisa la nota. L'Ue esorta le autorità del Kosovo “ad attenersi rigorosamente alle procedure legali in materia di esproprio di beni immobili”, a fare tutto il possibile per garantire che sia seguito un giusto processo e che i diritti di proprietà dei proprietari e titolari di interessi interessati siano pienamente rispettati.(Alt)