Business news: Cina, colosso batterie Eve Power costruirà fabbrica da un miliardo di dollari in Ungheria

- Il produttore cinese di batterie Eve Power intende stanziare 1,10 miliardi di dollari per la costruzione di uno stabilimento a Debrecen, in Ungheria. Lo riferisce la piattaforma di notizie "Channel News Asia" citando le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal primo ministro ungherese, Peter Szijjarto. Lo stabilimento di Debrecen sarà il primo istituito da Eve Power in Europa, allo scopo di soddisfare la domanda di batterie agli ioni di litio per le auto elettriche prodotte dalla casa automobilistica tedesca Bmw. (Cip)