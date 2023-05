Business news: LinkedIn chiuderà la sua piattaforma in Cina e taglierà 716 posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LinkedIn, il servizio sviluppato da Microsoft per la creazione di contatti professionali, ha annunciato la chiusura della sua piattaforma in Cina, denominata InCareer, oltre al taglio di 716 posti di lavoro a livello globale. L’amministratore delegato, Ryan Roslansky, ha affermato in una lettera ai dipendenti che la decisione è stata presa alla luce di un rallentamento nella crescita dei ricavi e di alcuni cambiamenti che hanno interessato il comportamento dei consumatori. Per quanto riguarda la Cina, la piattaforma chiuderà i servizi per lo sviluppo di contratti professionali e la divisione ingegneristica, ridimensionando anche le unità dedicate alla vendita e al marketing. InCareer cesserà la propria attività a partire dal prossimo 9 agosto, a fronte di “una competizione eccessiva e di uno scenario macroeconomico troppo sfidante”. (Was)