Ucraina: Zelenski, non credo Putin userà l'arma nucleare ma nessuno sa cosa pensa

- È molto improbabile che il presidente russo, Vladimir Putin, intenda usare l'arma nucleare, ma "nessuno può sapere cos'ha in testa". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ospite della trasmissione "Porta a Porta", in onda su Rai1. "Credo che Putin non userà l'arma nucleare, ma nessuno può sapere cosa ha nella testa, parliamoci chiaro", ha detto Zelensky. "Una cosa di cui sono certo è che se decidesse di usarlo il giorno dopo non sarebbe più vivo", ha detto. "E una persona che tiene lontane le persone negli incontri ufficiali per la paura di contrarre il covid, è una persona che fa di tutto per vivere", ha detto. (Res)