Business news: Cina, Alibaba elimina posizione di direttore tecnico nell'ambito della ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del commercio elettronico Alibaba ha abolito la posizione di direttore tecnico, nell'ambito della ristrutturazione aziendale che porterà alla suddivisione del conglomerato in sei compagnie indipendenti. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" citando fonti vicine all'azienda, le quali aggiungono che Wu Zeming, nominato sei mesi fa come direttore tecnico di Alibaba, riveste ora il ruolo di amministratore delegato di Aicheng Technology, una sussidiaria della società. Wu continua a rispondere direttamente al presidente e amministratore delegato di Alibaba, Daniel Zhang, che tuttavia non ha confermato le modifiche alla struttura organizzativa della società. Stando a quanto riferito dalla piattaforma di notizie online "Speed Daily", il dipartimento tecnologico precedentemente gestito dal direttore tecnico sarà scorporato, e le sue mansioni assegnate a sei segmenti già esistenti: i centri responsabili del business e delle catene d'approvvigionamento saranno assorbiti da Tmall e Taobao, mentre gran parte delle altre funzioni passerà sotto il controllo di Aicheng. (Cip)