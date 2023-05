Business news: Cina, investimenti in immobilizzazioni ferroviarie aumentati del 6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in immobilizzazioni ferroviarie in Cina sono aumentati del 6,3 per cento annuo nel primo quadrimestre di quest'anno. Lo indicano i dati pubblicati dal gruppo ferroviario statale China Railway. Nel periodo di riferimento, gli investimenti nella rete ferroviaria nazionale si sono attestati a circa 24,2 miliardi di dollari. China Railway ha inoltre incentivato il progresso di 102 progetti, tra cui la posa dei binari lungo la linea tra Tientsin, nella Cina nord-occidentale, e l'aeroporto internazionale di Pechino Daxing, ha dichiarato l'azienda. Il fatturato societario è aumentato del 18,2 per cento su base annua durante il primo trimestre, raggiungendo 39,28 miliardi di dollari. (Cip)