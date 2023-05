Business news: governo Usa indaga su Rockwell Automation, rischi legati ad attività in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti ha avviato una indagine nei confronti di Rockwell Automation, attiva nei settori dell’automazione e della tecnologia per l’informazione. Stando ad alcuni documenti ottenuti dal “Wall Street Journal”, l’amministrazione Biden teme che le attività di una delle strutture dell’azienda in Cina potrebbe esporre infrastrutture critiche e militari statunitensi al rischio di attacchi informatici da parte di Pechino. La società con sede a Milwaukee, in Wisconsin, produce software e sistemi per la sicurezza cibernetica utilizzati anche per le piattaforme informatiche presenti nella rete energetica nazionale statunitense, oltre che da diverse agenzie federali come la Marina e la Guardia costiera. L’indagine del governo, alla quale stanno partecipando i dipartimenti dell’Energia, della Giustizia e della Difesa, è incentrata su una struttura dell’azienda a Dalian, in Cina, che potrebbe avere accesso a codici collegati ai suddetti sistemi. In particolare, l’amministrazione Biden è alla ricerca di possibili vulnerabilità che consentirebbero alla Cina di accedere ad informazioni sensibili o infrastrutture strategiche negli Stati Uniti. (Was)