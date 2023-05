Business news: Giappone, Nissan prevede crescita degli utili operativi del 38 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese delle auto Nissan prevede una crescita del 38 per cento degli utili operativi quest’anno, grazie a un aumento dei volumi di produzione e a migliori prospettive di vendita. Lo ha fatto sapere la stessa società, che nell’anno finanziario appena iniziato prevede di portare gli utili operativi a 520 miliardi di yen, circa 3,85 miliardi di dollari, ben oltre le stime degli analisti. Nel primo trimestre del 2023 Nissan ha registrato utili operativi per 87,4 miliardi di yen (poco meno di 650 milioni di dollari), in netto aumento rispetto ai 56 miliardi di yen (415 milioni di dollari) dello stesso periodo dell’anno scorso. (Git)