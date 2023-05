Italia-Ucraina: Rauti, con governo Meloni ruolo centrale, credibile e decisivo in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia del governo Meloni “conferma di avere un ruolo centrale, credibile e decisivo nella politica estera”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti. “La visita di oggi a Roma, prima tappa europea, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ne è la dimostrazione. Così come la prima conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina che si è tenuta a Roma lo scorso 26 aprile. La nostra posizione politica è coerente ed in linea con le democrazie occidentali ed i valori atlantici; continuiamo a sostenere con fermezza e determinazione il popolo ucraino, vittima di aggressione, e favoriamo ogni azione finalizzata al raggiungimento di una pace giusta.E saremo presenti anche nel successivo processo di ricostruzione dell'Ucraina", aggiunge Rauti. (Rin)