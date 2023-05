© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin è come una grande belva feroce, che attacca quando vede l’unità in Europa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “Noi non siamo ciechi, vediamo come alcuni Paesi aiutano ad aggirare le sanzioni contro la Russia”, ha osservato Zelensky. (Res)