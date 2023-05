Ucraina: Urso, felice di aver contribuito a solidarietà fra Roma e Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Felice di aver contribuito, prima da presidente del Copasir e poi da ministro del governo Meloni, al legame di solidarietà tra Italia e Ucraina nel segno della libertà e dell’indipendenza": lo ha scritto su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in risposta al tweet di Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui ha avuto un colloquio telefonico in giornata. "A Roma nasce la speranza di una pace giusta e si riaffermano i valori profondi della nostra Europa", ha aggiunto Urso. Yermak è oggi in visita a Roma al seguito del capo dello Stato ucraino ma non ha potuto incontrare Urso che si trova in missione in Sicilia. "Sebbene non abbiamo avuto la possibilità di incontrarci di persona, ha discusso dello sviluppo della cooperazione economica tra Ucraina e Italia", ha scritto Yermak, commentando il colloquio con Urso. (Res)