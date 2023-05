Medio Oriente: Israele distrugge sei centri di comando della Jihad islamica nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver effettuato attacchi aerei contro sei centri di comando della Jihad islamica palestinese in tutta la Striscia di Gaza nelle ultime ore. Uno di questi obiettivi veniva utilizzato dalla Jihad islamica in particolare per pianificare ed eseguire attacchi missilistici contro Israele. "Uno dei posti di comando presi di mira era utilizzato per la produzione di razzi", affermano le Idf. Quattro dei sei centri di comando si trovavano all'interno di edifici residenziali. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a ieri sera, 12 maggio, almeno 33 palestinesi, incluse donne e bambini familiari dei leader della Jihad islamica uccisi, sono morti dall’inizio delle operazioni militari. I media palestinesi danno notizia di un numero imprecisato di vittime di un bombardamento avvenuta questa mattina in un’abitazione a Beit Lahia, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. L’ultimo bilancio delle vittime israeliane del lancio di razzi palestinesi, invece, è di due morti e sette feriti. L’ultima vittima dei razzi lanciati dalle Brigate al Quds, braccio armato della Jihad islamica, è un palestinese di Gaza di 35 anni che lavorava nel sud di Israele, padre di sei figli. (Res)