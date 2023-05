Ucraina: Zelensky, ho provato a parlare con Putin ora sarebbe del tutto inutile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare con il presidente russo Vladimir Putin per provare a stabilire le condizioni di una pace, è "del tutto inutile". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ospite della trasmissione "Porta a Porta", in onda su Rai1. "Di cosa mai dovremmo parlare", ha detto Zelenski ricordando che quando è diventato presidente, nel 2019, pur ricevendo molte critiche, ha cercato di "instaurare un dialogo con il Cremlino". Dopo molti tentativi di contatto, si era giunti all'accordo di "non sparare per un po'. Ma ogni giorno era una provocazione, un morto, un ferito", soprattutto per opera "dei cecchini che hanno trasformato la line di confine in un safari". Tutti i successivi tentativi di parlare con Putin non sono andati bene, ha aggiunto Zelensky secondo cui, il presidente russo, se volesse, "potrebbe fare dei passi diplomatici. Ma credetemi, un anno dopo tornerebbe a uccidere di nuovo". (Res)