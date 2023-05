Ucraina: Zelensky, nostra controffensiva indebolirà consenso il interno per Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva dell'Ucraina indebolirà molto il consenso di cui il presidente russo, Valdimir Putin, gode all'interno del Cremlino, costringendolo a cambiare atteggiamento. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ospite della trasmissione "Porta a Porta", in onda su Rai1. "Con la nostra controffensiva respingeremo i russi e indeboliremo il sostegno interno per Putin, il quale cercherà altri passi. In parallelo organizziamo il vertice per sviluppare il nostro piano di pace, con il numero maggiore di interlocutori internazionali", ha detto Zelenski ipotizzando la presenza di attori diversi da Putin. "Quando saremo al confine con la Crimea, il suo sostegno all'interno della Russia diminuirà. Le persone che lo circondano presseranno su di lui per fagli cercare una via d'uscita. E manca poco", ha aggiunto. (Res)