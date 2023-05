Ucraina: Zelensky, ogni Paese rischia di subire qualcosa di simile a quanto accaduto da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni Paese corre il rischio di assistere a qualcosa di simile a quello che accade in Ucraina, anche solo per un ricatto energetico. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “Le azioni di aggressione possono essere diverse, ma siete Paesi della Nato, e non dubito che se l’Ucraina dovesse cadere, il prossimo passo della Russia sarà la Moldova, e poi le nazioni del Baltico”. Queste ultime “sono nazioni Nato, e voi in Occidente dovete essere consapevoli che dovrete mandare i vostri cittadini a combattere”. (Res)