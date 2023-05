Ucraina: Zelensky, su piano di pace devono esserci idee realizzabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prospettiva di un piano di pace, per l’Ucraina è importante sottolineare il peso delle vittime subite durante la guerra e seguire idee realizzabili. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “Noi abbiamo proposto un piano per capire come porre fine a questa guerra, considerando vari aspetti, perché solo noi sappiamo quello che è successo”, ha osservato il presidente. “Con l’accordo sul corridoio del grano è andata bene”, ha proseguito Zelensky, ricordando come ora la Russia stia ostacolando tale piano. “E’ difficile contrastare un piano concreto, e noi per il piano di pace vogliamo coinvolgere altri Paesi”, ha aggiunto Zelensky. “La Cina può confrontarsi con noi, ma per un piano di pace devono esserci idee realizzabili”, ha detto ancora. (Res)