Usa: Biden su tetto del debito, discussioni proseguono, più dettagli nei prossimi giorni

- Le discussioni tra la Casa Bianca e i leader del Congresso sul rialzo del tetto al debito federale stanno andando avanti, e “ne sapremo di più nei prossimi due giorni”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando con i giornalisti. “Stiamo andando avanti, e non abbiamo ancora raggiunto un punto in cui la situazione possa definirsi critica: ci sono discussioni serie soprattutto su alcuni punti”, ha detto, aggiungendo che un accordo entro il primo giugno “deve essere raggiunto per forza”. (Was)