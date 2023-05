Medio Oriente: Egitto avanza nuova proposta di cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha avanzato una nuova proposta di cessate il fuoco per porre fine ai combattimenti tra Israele e la Jihad islamica palestinese. L’emittente televisiva panaraba qatariota “Al Jazeera”, citando fonti non identificate, riferisce che la proposta prevede l’interruzione dei bombardamenti e le uccisioni mirati delle Forze di difesa di Israele, aggiungendo che la Jihad islamica ha accettato in linea di principio mentre Israele deve ancora rispondere. (Cae)