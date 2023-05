Ucraina: Zelensky, soluzione diplomatica possibile se Russia lascia nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ordinerà la ritirata dai territori dell’Ucraina “quando capirà che potrà perdere tutto” ma, grazie al controllo che esercita sui media di Mosca, racconterà “alla società che ha vinto e che la sua operazione ha avuto successo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “Non tutti capiscono fino in fondo cosa succede con la politica d'informazione in Russia. Putin ha raccontato che in Ucraina ci sono i nazisti e loro hanno cominciato a crederci. Controlla tutto lo spazio mediatico. Cercherà una via d’uscita da questa situazione usando gli stessi strumenti di informazioni utilizzate”, ha detto Zelensky. “In un certo momento (Putin) potrà capire che, dal punto di vista diplomatico, potrà risolvere la questione se lascerà i nostri territori. Il nostro compito è fare pressione non solo sul campo di battaglia, ma anche con le sanzioni: tutti vedono in che stato versa l’economia russa”, ha detto Zelensky. (Res)