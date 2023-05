Russia: Zelensky, drone che ha colpito il Cremlino non era nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata l’Ucraina a lanciare il drone che il 3 maggio scorso ha colpito il Cremlino. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a “Porta a Porta”. “Sicuramente il drone non era nostro. Non sappiamo bene cosa sia accaduto, ma non abbiamo lanciato alcun drone sul Cremlino”, ha detto Zelensky, insinuando che il presidente russo, Vladimir Putin, scampato al presunto tentativo di omicidio, possa aver orchestrato l’accaduto. “Lui lo vuole far vedere. Aveva bisogno di colpire e in questo modo ha colpito noi”, ha aggiunto Zelensky, dopo le accuse di Mosca a Kiev in merito all'attentato. “Se lo avessimo fatto, lo avremmo ammesso. Non abbiamo nulla da nascondere. Ci bombardano ogni giorno. Noi non bordiamo la popolazione civile che si trova in Russia. Abbiamo richieste molto precise da parte dei nostri partner che ci fornisco armi: possiamo usarle solo sui territori ucraini”. (Res)