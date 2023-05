Business news: Fox Corporation, perdita di 54 milioni di dollari nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fox Corporation, la multinazionale statunitense fondata dal miliardario Rupert Murdoch, ha registrato una perdita di 54 milioni di dollari nel primo trimestre del 2023, ascrivibile prevalentemente ai costi associati alla causa legale per diffamazione avanzata nei confronti della società da Dominion Voting Systems. L’amministratore delegato, Lachlan Murdoch, ha affermato durante una call con gli analisti che il risarcimento da 787,5 milioni di dollari concordato nei confronti di Dominion ha rappresentato “una decisione tesa a salvaguardare la nostra attività, evitando un processo che avrebbe potuto durare anni: è stata presa nell’interesse dell’azienda e dei nostri azionisti”. Dominion ha fatto causa alla multinazionale per diffamazione, affermando che le notizie trasmesse dall’emittente “Fox News” dopo le elezioni presidenziali del 2020 avrebbero arrecato danni significativi all’attività della società, specializzata nella produzione di macchine per il conteggio elettronico dei voti. (Was)