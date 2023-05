Business news: Kazakhstan, Kaztransoil aumenta export verso porto di Baku del 75 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera Kaztransoil ha aumentato le esportazioni di petrolio verso il porto azerbaigiano di Baku del 75 per cento ad aprile rispetto a marzo. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Kaztransoil. Si precisa che il volume del trasporto di petrolio esportato dal porto di Aktau è aumentato di 60,5 tonnellate rispetto a marzo 2023, ovvero del 24 per cento, attestandosi a 312,6 mila tonnellate. Questo aumento, secondo quanto si legge in un rapporto della società, è dovuto "alla crescita del volume di materie prime spedite nella direzione del porto di Baku da 87 mila tonnellate a 152,4 mila tonnellate, ovvero del 75 per cento rispetto a marzo 2023". Inoltre, nello stesso periodo preso in esame, 160,2 mila tonnellate di petrolio sono state spedite dal porto di Aktau nella direzione del porto russo di Makhachkala. (Rum)