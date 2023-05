Vaticano-Ucraina: presidente ucraini in Italia, una visita importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo venuti qui in Vaticano per dare un segno di vicinanza alla nostra nazione". Lo ha dichiarato Oles Horodetskyy, presidente dell'Associazione cristiani ucraini in Italia, che ha definito l'arrivo del presidente Zelensky nella capitale come "una visita importante, prima per il governo italiano che è impegnato nel sostenere l'Ucraina e poi per l'incontro con il santo padre che apre un altra prospettiva nella ricerca delle soluzioni diplomatiche", ha concluso. (Rin)