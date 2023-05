Israele: morto un palestinese ferito dai razzi lanciati dalla Jihad islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei tre uomini feriti oggi dai razzi lanciati dalla Striscia di Gaza nel sud di Israele è morto in ospedale. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, citando fonti mediche. La vittima era un abitante di Gaza di 35 anni che lavorava in Israele. Un altro lavoratore transfrontaliero palestinese si trova ricoverato in gravi condizioni al Soroka Medical Center di Beersheba. La terza persona ferita dai razzi caduti vicino alla città israeliana di Shokeda, al confine con la Striscia di Gaza, è un beduino israeliano e non sarebbe in pericolo di vita. In precedenza, le Brigate al Quds hanno rivendicato via Telegram il ferimento di "quattro sionisti grazie ai razzi e ai colpi di mortaio sparati dalla resistenza palestinese”. Nel frattempo, i media palestinesi danno notizia di un numero imprecisato di vittime nel bombardamento avvenuta questa mattina in un’abitazione a Beit Lahia, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. (segue) (Res)