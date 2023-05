Vaticano-Ucraina: sala stampa, Papa ha sottolineato la necessità di gesti di umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra il papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è durato circa 40 minuti e si è incentrato sulla situazione umanitaria e politica dell’Ucraina provocata dalla guerra in corso. Lo riferisce la sala stampa del Vaticano in una nota a margine dell’incontro tra il Pontefice e il presidente. "Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno. Entrambi - prosegue - hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di 'gesti di umanità' nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto”. (Civ)